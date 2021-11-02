Kepez'in sultanlarından Marmaris galibiyeti

Kepez Belediyesi Spor Kulübü voleybol takımı, deplasmanda Marmaris Belediyesi'ni de 3-1 skor ile yendi.

Kadınlar 2'inci Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımı, ilk 2 deplasmanını kolay geçti. İlk maçları 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesini set vermeden geçen Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, ikinci deplasmanı yaptıkları Marmaris'teki setleri 25-19, 20-25, 16-25 ve 22-25 sonuçlarla geçmeyi başardı. Muğla Amiral Orhan Aydın Salonu'ndaki üçüncü maçı 3-1 kazanmayı bilen takım, puanını 6'ya yükseltti. Geçen hafta kendi evlerindeki Pamukkale Belediyesi yenilgisini seyircisine unutturan kızlar, moral buldu. - ANTALYA