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Merkezefendi fren yaptı - Son Dakika

Merkezefendi fren yaptı

31.10.2021 12:51
Merkezefendi fren yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'e deplasmanda 74-62 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, seri yakalama fırsatını yine kaçırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'e deplasmanda 74-62 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, seri yakalama fırsatını yine kaçırdı.

Ligde geçen hafta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u evinde yendikten sonra İstanbul'da Beşiktaş engeline takılan Denizli temsilcisi, 6 maçta 2 galibiyette kaldı. Maçta Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, Lomasz'a yapılan faule itiraz ederken sahaya girdiği gerekçesiyle diskalifiye edildi.


Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi fren yaptı - Son Dakika Spor


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