Merkezefendi fren yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'e deplasmanda 74-62 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, seri yakalama fırsatını yine kaçırdı.
Ligde geçen hafta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u evinde yendikten sonra İstanbul'da Beşiktaş engeline takılan Denizli temsilcisi, 6 maçta 2 galibiyette kaldı. Maçta Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, Lomasz'a yapılan faule itiraz ederken sahaya girdiği gerekçesiyle diskalifiye edildi.
Kaynak: DHA
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