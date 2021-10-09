Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezonun ilk maçının hazırlıklarını tamamladı

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fethiye Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde mücadelesine başlayacak Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda yarın saat 15.00'de Fethiye Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak Muratpaşa Belediyespor takımında eksik oyuncu bulunmuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele edecek tüm takımlarla başarılar diledi.

Yeni kurulan ve genç oyunculardan oluşan bir takım olmalarına rağmen iddialı olduklarını vurgulayan Uysal, Antalya'yı Muratpaşa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını ifade etti.