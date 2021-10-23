Üye Girişi
(Özel haber) İbrahim Pıtırlı: "Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız" - Son Dakika

(Özel haber) İbrahim Pıtırlı: "Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız"

23.10.2021 13:20

- (Özel haber) İbrahim Pıtırlı: "Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız" Kick Boks Federasyonu başkan adayı İbrahim Pıtırlı, Türk kick boksunu dünyada zirveye çıkaracaklarını söyledi.

- (Özel haber) İbrahim Pıtırlı: "Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız"

İSTANBUL - Kick Boks Federasyonu başkan adayı İbrahim Pıtırlı, Türk kick boksunu dünyada zirveye çıkaracaklarını söyledi. Pıtırlı ayrıca kulüplere destek sözü de verdi.

Kick Boks Federasyonu başkan adayı İbrahim Pıtırlı, İhlas Haber Ajansı muhabirine adaylık sürecini ve projelerini anlattı. 1994 yılından beri kick boksun içinde olduğunu belirten Pıtırlı, "Bir dönem milli takımların antrenörlüğünü yaptım. Genel koordinatörlüğünü yaptım. Sonra yollarımız ayrıldı. Şu an federasyon başkan adayı olduk. Tabii bu sürecin içerisinde gördüğümüz sıkıntılar var. Kulüpler, sporcular federasyonların dinamikleri bunlar. Ancak şimdi tekel pozisyonuna gelmiş bir durumda. Yani siz ne kadar başarılı olsanız da eğer başkana yakın değilseniz maalesef bir kademe geride beklemek zorunda kalıyorsunuz" diye konuştu.

"Kulüplere destek sözü veriyoruz"

Projeleri hakkında bilgi veren İbrahim Pıtırlı, "Maalesef bizim bu mücadele sporlarını yapan, spora merak eden çocuklarda maddi durumları düşük. Yani biraz fakir aile çocukları daha çok bu işe merak ediyorlar. Tabii biz de emek veriyoruz. O çocukları bir yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ancak bu süreçte bir çocuğu maça sokabilmek için ayrı bir ücret ödüyoruz. ya da aile o ücreti bulamıyor, gönderemiyor. Biz götürsek de bu sefer başka bir külfet çıkıyor. Mesela kıyafet zorunluluğu var. Federasyon bir firmayla anlaşıyor. İhale usulü ile anlaşıyor, parasını alıyor. O firmaya da sporculara da diyor ki bu firmadan şu kıyafetleri giymek zorundasınız diyor. Ayrı ayrı ücretler alınıyor. Ayrıca iki branşta giriyorsa çocuk ya da tek branşta girse bile bir mavi bir kırmızı köşe. Eldiveni, kaskı, tişörtü, pantolonu hep ayrı. O firmanın ürünü olmasa maça giremiyorsunuz, katılamıyorsunuz. Çok büyük bir külfet. Bir defa bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her sporcu kendi kulübünün formasıyla maça çıkacak. Bunu kaldıracağız. Bu geçmiş dönemde tabii aşağı yukarı 6, 7 yıldır otellerde maç yapıyorlar. Bir sporcu oraya maça müsabakaya girebilmek için 2 bin 500, 300 Bin TL para ödemek zorunda kalıyor. Fakir aile çocuğu o parayı bulamıyor. Aile kıvranıyor, çocuğu gitmek istiyor. Sağdan soldan şuradan buradan borç temin edip gönderiyor. Çünkü parayı peşin ödüyorsunuz otelin. İlk gün yeniliyor. Evine gelecek çocuk. Maalesef ödediği parayı tekrar iade alamıyor. Çok şükür şu an kaldırıldığı söylendi. Başka bir formül bulacaklardır bu işe. Biz geldiğimizde kesinlikle böyle bir çalışmaya müsaade etmeyeceğiz. Çünkü devletimizin çok güzel çalışmaları var. Çok güzel sahaları var. Çok güzel sahalar yaptılar. Kapalı sponsor salonları yaptılar. Bu imkanlar varken bizim otelde ne işimiz var? Otelde iki bin tane sporcuyu, üç bin tane sporcuyu otele bir haftanın içerisinde maç yaptırılır mı? Bunları kaldıracağız. Ayrıca kulüplerimizin menfaatine ne varsa onu yapacağız. Örneğin bu biliyorsunuz pandemi döneminde 1.5 yıl falan spor kulüpleri iş yapamadı. Sporcu gelmedi, kapandı. Kulüplerimize tek kuruş yardım yapılmadı. Biz buna çok önem veriyoruz. Birçok kulübümüz kapandı. Kulüplere destek sözü veriyoruz. Her türlü konuda biz desteğimizi sonuna kadar sağlayacağız. Kulüpler onlar olmazsa, antrenörlerimiz olmazsa bu spor olmaz. Onlar bizim cevherlerimiz, değerlerimiz biz de o değerlere sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız"

Türk milletinin içinde de kanında da bir savaşçılık ruhu olduğunu vurgulayan Pıtırlı, "Dolayısıyla mücadele sporlarına böyle bir akım var. Gerçekten çocuklar boks olsun, kick boks olsun, muay thai olsun, mücadele edecek bir spor branşı istiyorlar. Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız. Şu an İtalya'da dünya şampiyonası var. 103 sporcuyla katıldık. İnşallah 15-20 tane altın madalyamız çıkar. Bu süreçte kamp falan yapılmadı. Kamp etapları yapacağız. 3 etap kamp yapacağız. Başarılı olacak antrenörleri mutlaka milli takım antrenörü yapıp. Sporcularımızı sonuna kadar tam donanımlı bir şekilde bir hale getirip güçlerini, kuvvetlerini, dayanıklılıklarını, tekniklerini geliştirip, şampiyonalara katılacağız. Allah'ın izniyle de dünyada bir numara" dedi.

Dertlerinin kick boks olduğunu aktaran İbrahim Pıtırlı, "Çocuklarımızın başarılı olabilmesi için çalışalım. Mücadeleyi kuvvet ve dayanıklılıklarını çoğaltarak çalışalım. Antrenörlerimizi destekleyelim. Sporun dili, dine, ırkı olmaz. Biz bunun çok iyi bilincinde olan insanlarız. Sporumuzu, sporcumuzu, kulübümüzü, antrenörümüzü, hakemimizi dünyada en güzel temsil edecek noktaya getirmek derdiniz. İnşallah da bunu başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Özel haber) İbrahim Pıtırlı: Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız
(Özel haber) İbrahim Pıtırlı: Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız
(Özel haber) İbrahim Pıtırlı: Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız
(Özel haber) İbrahim Pıtırlı: Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız

İhlas Haber Ajansı, Kick Boks, Boks, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) İbrahim Pıtırlı: 'Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor 13:54 1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 13:52 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı 13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi 13:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı 13:06 Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi 11:17 İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak

Son Dakika Haberleri
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
13:51 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı
13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
13:45 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
13:05 İstanbul'da 'kokarca böceği' çilesi başladı! Kokuları her yere yayıldı
13:03 Lakros sporunun yıldız isimlerinden Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin         
14:00
Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor         
13:53
Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı         
13:51
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar         
13:20
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 14:10:27. #1.11#
SON DAKİKA: (Özel haber) İbrahim Pıtırlı: "Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement