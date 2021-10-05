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Pre-Qqe olimpiyat ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak - Son Dakika

Pre-Qqe olimpiyat ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

05.10.2021 00:57
Pre-Qqe olimpiyat ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak, System.String[]

2022 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları olan Pre-QQE Olimpiyat Ön Eleme Müsabakaları 05-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonunda yapılacak.

2022 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları olan Pre-QQE Olimpiyat Ön Eleme Müsabakaları 05-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonunda yapılacak.

Dünya Curling Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen olimpiyat elemeleri "Karışık Çiftler" ile "Erkek ve Kadınlar" kategorisinde 2 ayrı müsabaka olarak organize edilecek. Karışık Çiftler Olimpiyat Eleme Müsabakaları (Pre-QQE MD) 05-08 Ekim 2021 tarihleri arasında, Erkek ve Kadınlar Olimpiyat Eleme Müsabakaları (Pre-QQE M&W) ise 09-15 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Covid-19 önlemleri alınarak yapılacak organizasyon için Erzurum'a 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun gelmesi bekleniyor.

Kanada, Amerika, Rusya, Romanya ve İsveç'ten gelecek hakemlerin görev alacağı müsabakalarda 4 Türk oyun hakemi de görev yapacak.

Karışık Çiftler Olimpiyat Ön Eleme Müsabakaları (Pre-QQE MD)

Türkiye, Letonya, Portekiz, Kazakistan, Brezilya, Danimarka, Belçika, Slovenya, Tayvan, Avusturya, Meksika, Kırgızistan, Litvanya, Belarus ve Slovakya olmak üzere toplam 17 ülkeden 34 sporcunun yarışacağı Karışık Çiftler Olimpiyat Eleme Müsabakaları'nda ülkemizi Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz'den oluşacak Milli Takım temsil edecek.

Karışık Çiftler Olimpiyat Eleme Müsabakaları sonunda ilk üçte yer alan takımlar 05-08 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat Eleme Müsabakalarında yarışmaya hak kazanacaklar.

Erkek ve Kadınlar Olimpiyat Ön Eleme Müsabakaları (Pre-QQE M&W)

Türkiye, Avusturya, Belçika, Brezilya, Tayvan, Kırgızistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Kazakistan, Letonya, Nijerya, Norveç, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya olmak üzere 18 ülkeden 180 sporcunun yarışacağı Erkek ve Kadınlar Olimpiyat Eleme Müsabakalarında ülkemizi Erkek ve Kadın Milli Takımı temsil edecek.

Erkek ve Kadınlar Olimpiyat Eleme Müsabakaları sonunda erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk ikide yer alan takımlar 05-08 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat Eleme Müsabakalarında yarışmaya hak kazanacaklar.

Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmet Çelebi, organizasyonla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "2022 Dünya Kış Olimpiyatları Şubat 2022'de Çin'in Pekin kentinde organize edilecek. Türkiye olarak bizler de Erzurum'da 2022 Dünya Kış Olimpiyatları'na gidecek takımları belirlemek adına organizasyon üstlenmiş durumdayız. Türkiye Curling Federasyonu olarak yapılacak bu organizasyona yoğun şekilde hazırlandık ve çok önem veriyoruz. Olimpiyat elemelerine katılacak ülkeler Erzurum Curling Salonunda resmi antrenmanlarına başladılar. 5 Ekim 2021 tarihi itibariyle de müsabakalara resmi olarak başlanacak. Bu organizasyona 22 ülke ve 300'e yakın sporcu katılımı olacak. Bu organizasyon sonunda ilk ikiye giren sporcular bir sonraki finalde derece etmeleri halinde Olimpiyatlarda yarışma imkanı bulacaklar. Bu organizasyon Erzurum Curling ekibi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Şehir olarak organizasyona büyük önem veriyoruz. Curling Milli Takımı'nda yarışacak sporcularımız da bu organizasyonda yarışacaklar. Sporcularımız yurt dışı kamplarına devam ederek bu yarışmaya odaklandılar. Güzel neticeler elde etmeyi bekliyoruz. Erzurum olarak Olimpiyat şehri oluşumuzdan dolayı, deneyimli bir il konumundayız. Bu organizasyonların yapıla bilmesi için ciddi anlamda yatırımlar yapıldı. İçinde bulunduğumuz bu salon da yatırım yapılan spor salonlarından birisi. Böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanız Türkiye ve Erzurum olarak çok önem arz ediyor. Bu organizasyonu umarım en iyi şekilde sonuçlandırırız" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise pandeminin belli ölçülerde kontrol altına alınmasının ardından Erzurum'da böyle bir organizasyon yapılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "22 ülkeyi yaklaşık olarak iki hafta misafir edip ağırlama fırsatını bulacağız. İçinde bulunduğumuz bu Curling Salonu Avrupa'nın en güzel salonlarından birisi durumunda. Şehir olarak bu organizasyonun yapılabilmesi için aylardır çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye ve Erzurum kesin olarak kazançlı çıkacaktır. Tüm ekip olarak gecemizle gündüzümüzle bu organizasyonun kazasız belasız bitmesini arzu ediyoruz" açıklamasını yaptı. - ERZURUM

Olimpiyat, Curling, Erzurum, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pre-Qqe olimpiyat ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak - Son Dakika Spor


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