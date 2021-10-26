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Rıza Çalımbay: "Altay maçında tek hedefimiz kazanmak" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Altay maçında tek hedefimiz kazanmak"

26.10.2021 15:20
Rıza Çalımbay:

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hafta sonu deplasmanda Altay ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hafta sonu deplasmanda Altay ile oynayacakları maça ilişkin konuştu. Çalımbay, "Altay çok tecrübeli bir takım. Oradaki tek hedefimiz kazanmak, başka bir şey kesinlikle düşünmüyoruz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Hakem hatalarına değinerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Bir tek bizim değil, bütün takımların canı yanıyor, hakem hatalarından dolayı. Burada bilerek yapılan hatalar olduğunu zannetmiyorum. Ben futbol hayatımda bu kadar gergin bir maç görmedim. Bizim açımızdan çok iyi oynadığımız bir maçtı" ifadelerini kullandı.

" Ahmet Oğuz'un burnu kırılacaktı"

Adana Demirspor karşısında üzüldükleri ve sıkıntı yaşadıkları olayların olduğunu kaydeden Çalımbay, "Bir futbolcuyu o kadar kolay atmak doğru bir şey değil. Hakem bizi en az 20-25 dakika 10 kişi oynattı. Penaltı olayını hiç anlamıyorum. Maçın hakemi gidiyor, VAR'a bakıyor. Adana Demirsporlu oyuncu neredeyse Ahmet'in burnunu kıracak. Futbolcu iki kişinin arasında ve direkt yumrukla giriyor Ahmet'e. Ahmet'in de dengesi bozulup yuvarlanıyor. O pozisyona nasıl penaltı veriyorlar? Böyle bir şeyi ben hayatımda ilk defa görüyorum. Max Gradel'in olayını hiç söylemek dahi istemiyorum. Tabelada numarası yokken, futbolcuyu oyundan çıkarıyor. Önce siz tabelayı halledin, sonra arkadaşımız sahadan çıksın" diye konuştu.

"Ben artık alıştım"

Hakemlerin oyuncuları maçtan kolay atmaması gerektiğine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maçı hakem arkadaşların hatalarından dolayı beraberlikle bitirdik. Ben takımımdan çok memnunum. Gerçekten mükemmel bir maç oynadık. Çok iyi mücadele edip, güzel pozisyonlar yakaladık. 10 kişi kaldıktan sonra biraz bocaladık. Öyle bir penaltı yok. Bütün yorumcuları da seyrettik. Bu işin yorumunu yapan arkadaşlarımız var. Hepsinin de kararı; bunun penaltı olmadığı, o oyuncunun atılması ve kart görmesi gerektiği yönünde herkes aynı şeyi söyledi. Böyle şeyler olduğu zaman, gerginlik olduğu zaman üzülüyoruz. Ben hakemler adına da üzülüyorum. Taraftar adına da üzülüyorum. Bana göre en tehlikeli şeylerden bir tanesi taraftarları gergin duruma getirmek ve taraftarları tahrik etmek. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben artık alıştım, hakemlerden her şeyi bekleyebiliyorum. Bizim hakemlerden istediğimiz tek şey; mücadele ediyoruz, sahada ter döküyoruz, bir sürü taraftar geliyor onun için biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Altay'a çok dikkat etmeliyiz"

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Altay maçının bütün maçlar kadar önemli olduğunun altını çizen Rıza Çalımbay, "Altay çok tecrübeli bir takım. Benim de hocam olan Mustafa Denizli takımın başında. Çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Hepsinin farkındayız. Oradaki tek hedefimiz kazanmak, başka bir şey kesinlikle düşünmüyoruz. Sonra oynayacağımız Giresunspor maçında da aynı şeyi düşünüyoruz. İkisini de iyi bir şekilde bitirdikten sonra milli maç arası bizim için çok iyi olacak. O arayı iyi bir şekilde değerlendirip, kalan maçlarımızı da çok iyi şekilde bitirip, ligin ikinci yarısına mükemmel şekilde hazırlanacağız. Ligimizi geçen sezon nasıl bitirmişsek bu sene de aynı hedefimizle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Rıza Çalımbay: Altay maçında tek hedefimiz kazanmak
Rıza Çalımbay: Altay maçında tek hedefimiz kazanmak

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Adana, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Altay maçında tek hedefimiz kazanmak' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay: "Altay maçında tek hedefimiz kazanmak" - Son Dakika
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