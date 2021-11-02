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Samsunspor'un kayıp yıldızları - Son Dakika

Samsunspor'un kayıp yıldızları

02.11.2021 11:23
Samsunspor'un kayıp yıldızları

Samsunspor'da sezon başında transfer edilen 5 futbolcu ile birlikte toplamda 6 futbolcu bu sezon hiçbir lig maçında süre alamadı.

Samsunspor'da sezon başında transfer edilen 5 futbolcu ile birlikte toplamda 6 futbolcu bu sezon hiçbir lig maçında süre alamadı.

Sezona şampiyonluk ümitleriyle başlayan Samsunspor, bu transfer döneminde 23 oyuncu transfer ederken, kadrosunda bulunan 28 oyuncu ile yollarını ayırmıştı. Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan orta saha Ismael Diomande, Fatih Karagümrük'ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor'dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani'den forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Brahim Darri ( Denizlispor'a transfer oldu), Eyüpspor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş ( Kırklarelispor'a kiralandı), Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen, B.B. Erzurumspor'dan Osman Çelik, FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj (Vllaznia'ya transfer oldu), Hanover 96'dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor'dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege'den orta saha Semih Altıkulaç, O. Lyon'dan sol bek Melih Altıkulaç, Herta Berlin'den orta saha oyuncusu Cihan Kahraman, Kayserispor'dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan, FC Napredak Krusevac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic, Yeni Malatyaspor'dan hücum oyuncusu Moryke Fofana, Karacabey Belediyespor'dan stoper Berk Taşkın ve Acedemie Sainte Maria'dan forvet Edhadj Bah transfer edildi.

Ligde 11 hafta geride kalmasına rağmen yıldız veya yıldız adayı olarak transfer edilen birçok isim henüz lig karşılaşmasında forma giymedi. Samsunspor'da transfer edilen oyunculardan Alen Melunovic, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç, Hüseyin Öztürk ve Alp Tutar ile geçen sezon da takımda bulunan Vukan Saviceviç hiçbir lig maçında süre alamadı. Semih-Melih Altıkulaç kardeşler ile Hüseyin Öztürk sadece Türkiye Kupası maçında forma giydiler. Savicevic ve Melunovic'in sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamadığı belirtilirken, diğer futbolcular ise zaman zaman maç kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı.

Sezon başında 23 oyuncu transfer eden kırmızı-beyazlılar geçen hafta aldığı Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından tecrübeli oyuncular Gökhan Karadeniz ve Mehmet Akyüz'ü de süresiz kadro dışı bırakmıştı.

Samsunspor 6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda Manisa FK ile karşılaşacak. - SAMSUN

Samsunspor'un kayıp yıldızları
Samsunspor'un kayıp yıldızları
Samsunspor'un kayıp yıldızları

Erzurumspor Kulübü, Hüseyin Öztürk, Mehmet Akyüz, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'un kayıp yıldızları - Son Dakika Spor


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