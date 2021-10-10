Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ev sahipliğinde 4- 9 Ekim tarihleri arasında Antalya'nın Kaş İlçesinde düzenlenen 5. CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, son gün madalya töreni ile sona erdi. Şampiyonada 13'ü master erkeklerde olmak üzere 14 dünya rekoru, 71 ulusal rekor kırıldı.

Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şampiyonanın kapanış ve madalya törenine Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer ve yetkililer katıldı. Şampiyonanın son gününde yapılan sabit ağırlık çift palet disiplini dalışlarına 72 sporcu katıldı. Kadınlarda altın madalyayı, 103 metreye dalan Slovenya'dan Alenka Artnik, gümüş madalyayı 98 metreye dalan İtalya'dan Alessia Zecchini, bronz madalyayı 97 metreye dalış yapan Ukrayna'dan Natalia Zharkova ve Fransa'dan Marianna Gillespie kazandı.

Sabit ağırlık çift palet disiplini erkeklerde altın madalyayı 116 metreye dalış yapan iki Fransız sporcu Aldelatif Alouach ve Arnaud Jerald paylaştı. Bu disiplinde bronz madalyayı 103 metreye dalış yapan Tunus 'tan Walid Boudhiaf ve İtalyan Davide Cerrara paylaştı.İlk kez düzenlenen masterlarda, sabit ağırlık çift palet disiplininde altın madalyayı, 92 metreye dalış yapan Danimarka 'dan Jesper Stechmann dünya rekoru kırarak kazandı. Bu dalda gümüş madalyayı Hollanda 'dan 85 metreye dalış yapan Pete Botman, bronz madalyayı da 78 metreye dalış yapan Almanya 'dan Jens Stoetzner kazandı.Şampiyonada Türk sporcular dereceye giremedi. Ancak son gün yapılan yarışlarda, sabit ağırlık çift palet disiplininde Rüstem Derin, 85 metreye dalarak yeni Türkiye rekorunu kırdı. Bu daldaki eski rekor 83 metre ile yine Rüstem Derin'e aitti.TSSF BAŞKANI ÖZER: ŞAMPİYONAYA KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUMKapanışta bir konuşma yapan TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer, "Bir hafta boyunca Kaş'ta 29 ülkeden 95 sporcu mücadele etti. Dünyanın en güzel dalış noktalarından biri olan Kaş'ta, serbest dalışın en prestijli dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Bu şampiyonada mücadele eden tüm sporculara, teknik ekimize, hakemlere, bu şampiyonaya katkı sunan herkese, tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından son gün dalışlarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.