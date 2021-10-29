Sivasspor idmanda Türk Bayrağı açtı

DG Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Altay karşılaşması için idman yaptıkları İzmir'de kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla idmanda saha ortasında Türk Bayrağı açarak, poz verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun ve gururunun yaşandığı ifade edilen açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz." - SİVAS