Sivasspor ligdeki dördüncü beraberliğini aldı

Antalyaspor ile Süper Lig'de 9. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki dördüncü beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 9. maçına çıktı. Sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon dördüncü beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. 5. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük'ü 4-0 yenerken, 8. haftada da Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.

Sivasspor, ligin 9. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS