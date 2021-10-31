Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Kocaeli Kadın FK'de 2000 doğumlu stoper Fatıma Sağra Öztürk'ün, Trabzonspor ile anlaştığı öğrenildi.

Kocaeli Kadın FK, alt yapısından Türk kadın futboluna kazandırdığı bir isimle daha yollarını ayırıyor. Stoper oynayan Fatıma Sağra Öztürk'ün, Trabzonspor ile her konuda anlaşma sağladığı ve akşam saatlerinde Trabzon'da olacağı öğrenildi.

Kocaeli alt yapısında yetişen Öztürk, U17 ve U19 milli takımlarında da forma giyerken, kariyerinde 100'den fazla resmi maça çıktı. Çok sayıda önemli oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Kocaeli Kadın FK'de transfer döneminde İlayda Cansu Kara da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. - KOCAELİ