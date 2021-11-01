Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Fraport Tav Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fraport Tav Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Giresunspor etkili geldi. Şık hareketlerle iki rakibini oyundan düşüren Sergio, sağ kanatta Suleymanov'u topla buluşturdu, ceza alanı sağ çaprazından kaleyi yoklayan Suleymanov'un şutunu Boffin güçlükle çeldi, defans dönen topu uzaklaştırdı.
8. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza alanı içerisindeki karambolde topu önünde bulan Diabate'nin vuruşu yandan auta çıktı.
13. dakikada Flavio'nun ceza yayına gönderdiği topu rakibinden kurtaran Traore'nin şutu, üstten auta çıktı.
20. dakikada Giresunspor defanstan çıkarken Flavio topu kaptırdı, Antalyaspor'dan Ribeiro aldığı topla ceza alanına girerken yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
28. dakikadaki Giresunspor atağında sağ kanattan Suleymanov güzel hareketlerle ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Boffin topu kornere çeldi, köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.
34. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı, ceza alanı sol çaprazında müsait durumda topla buluşan Doğukan'ın şutunu Okan kornere çeldi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx, Yiğit Arslan
Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Doukara xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Douglas Silva xx, Flavio xx, Suleymanov xx
Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Balde, Sankhare, Umut, Erol Can, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Antalyaspor: Boffin xx, Pereiea xx, Doğukan Sinik xx, Güray xx, Kudriashov xx, Ribeiro xxx, Ghacha xx, Gökdeniz xx, Bünyamin xx, Hakan xx, Veysel xx
Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Wright, Milodevic, Mukairu, Ufuk, da Silva
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Alfredo Kulembe Ribeiro (dk. 20) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Gökdeniz Bayraktar, Edinaldo Pereira (Antalyaspor), Fouseni Diabate (Giresunspor) - GİRESUN
Kaynak: İHA
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