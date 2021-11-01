Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Fraport Tav Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Wright, Milodevic, Mukairu, Ufuk, da Silva

34. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı, ceza alanı sol çaprazında müsait durumda topla buluşan Doğukan 'ın şutunu Okan kornere çeldi.

28. dakikadaki Giresunspor atağında sağ kanattan Suleymanov güzel hareketlerle ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Boffin topu kornere çeldi, köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.

20. dakikada Giresunspor defanstan çıkarken Flavio topu kaptırdı, Antalyaspor'dan Ribeiro aldığı topla ceza alanına girerken yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

2. dakikada Giresunspor etkili geldi. Şık hareketlerle iki rakibini oyundan düşüren Sergio, sağ kanatta Suleymanov'u topla buluşturdu, ceza alanı sağ çaprazından kaleyi yoklayan Suleymanov'un şutunu Boffin güçlükle çeldi, defans dönen topu uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor , sahasında Fraport Tav Antalyaspor 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fraport Tav Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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