- Sumudica: " Yeni Malatyaspor' a kazanmak için geldim"

MALATYA - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de Süper Lig'in zor olduğunu ifade ederek, Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldiğini söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Patron Sumudica yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılarda üst üste alınan 2 galibiyetin ardından moraller oldukça yüksek. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rumen teknik adam Sumudica, Türkiye'de ligin zor olduğunu 4-5 maç işler iyi gitmiyorsa hoca değişikliğine gidilmesinin iyi bir şey olmadığını belirtti.

"Kasımpaşa maçında hedefimiz galibiyet"

Geride kalan Altay maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Sumudica, "Şimdi sırada Kasımpaşa maçı var. Ben ve ekibim kazandığımız müsabakalardaki aynı duyguyu futbolculara vermek için çalışıyoruz. Bütün hocaların düşünceleri aynıdır. İstanbul'a Kasımpaşa karşısına mücadele etmek için gidiyoruz. Maçı kaybetmememiz çok önemli. Minimum 1 puan almamız gerekiyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor; takımımı hiçbir zaman beraberlik elde etmesi için hazırlamam. Zaten beraberliğe hazırlanırsanız bu maçı kaybedersiniz. Biz oraya maçı almaya gidiyoruz. Mücadele vermeye gidiyoruz. Hedefimiz galibiyet" dedi.

"Eğer bir gemide aynı yöne doğru hareket ediyorsanız başarı gelir"

Malatya'ya geldiği için mutlu olduğunu ve ekip olarak kaliteli iş çıkarmak istediklerini vurgulayan Sumudica, "Buraya geldiğimde çok iyi bir oyuncu gurubuyla karşılaştım. Bir aile olmaya çalıştık. Sadece benim ekibim ve futbolcular değil, kulüp çalışanları taraftarlar da dahil. İyi bir aile olmaya çalıştık. Kaliteli bir iş oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer bir gemide aynı yöne doğru hareket ediyorsanız başarı gelir. Farklı yönlere doğru hareket edenler olursa hiçbir başarı gelmez. Büyük takımlarda maç kaybedebiliyor. Dünyanın en iyi takımları bile kaybedebiliyor. Ama umarım bu bizim için yakın zamanda geçerli olmayacak. Bunun üzerine çalışacağız. Taraftarlara, futbolculara ve çalışanlara güven aşılamaya çalışıyoruz. Bu özgüvenle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Üst üste maçlar kazanarak ligi en iyi konumda bitirebilmek için söz verdik"

Sumudica, Malatyaspor'a ligi en iyi konumda bitirmek ve kazanmak için geldiğini ifade ederek, "Bunu kendi ülkemde de konuştuğum zaman söylüyorum. Ayrıca bu lig fazla sabır gösterilebilen bir lig değil. Eğer 4-5 maç işler iyi gitmiyorsa hemen hoca değişikliğine gidiliyor. Bu tabi ki iyi bir şey değil. Malatyaspor'a geldiğim zaman söz verdiğim şeyler var. İyi sonuçlar almak istiyorum. Ben Malatya kümede kalma mücadelesi vermek için gelmedim. Üst üste maçlar kazanarak ligi en iyi konumda bitirebilmek için söz verdik. Umarım bunu hep beraber başaracağız" diye konuştu.