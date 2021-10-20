Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları buluştu

Toplantının ardından divan kurulu başkanları, Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne de ziyaret gerçekleştirdi.

Etkinliğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç , başkan vekili Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da nezaket ziyaretinde bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları, yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı

Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları