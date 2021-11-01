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Süper Lig'de son bir yılın lideri Abdullah Avcı oldu - Son Dakika

Süper Lig'de son bir yılın lideri Abdullah Avcı oldu

01.11.2021 09:44
Süper Lig'de son bir yılın lideri Abdullah Avcı oldu

Süper Lig'de Trabzonspor'un başında 1 yılını doldurmasına günler kala Abdullah Avcı, takımı liderliğe taşırken, söz konusu süreçte en çok puan toplayan teknik adam olarak zirvede yer aldı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un başında 1 yılını doldurmasına günler kala Abdullah Avcı, takımı liderliğe taşırken, söz konusu süreçte en çok puan toplayan teknik adam olarak zirvede yer aldı. Avcı, Sergen Yalçın ve Terim'i geride bıraktı.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, geride kalan sürede rakiplerine kolay kolay geçit vermezken 2.2 gibi yüksek bir puan ortalaması ile maçlarını oynadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

Sergen Yalçın'ı ve Fatih Terim'i geride bıraktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında yer alan ve şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray teknik adamlarını, göreve geldiği son 1 yıl içindeki performansıyla geride bıraktı.

Süper Lig'de son 1 yıl içinde oynanan 43 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı ve takımı 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 92 puan topladı ve maç başına 2.2 ortalama elde etti.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 43 maçta 28 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. 91 puan topladı ve 2.00 puan ortalaması elde etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 43 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 85 puan toplayarak 1.90 puan ortalaması elde etti.

Geçen sezon ve bu sezonki maçlar

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Takımı Avrupa'ya taşıdı

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi. Avcı döneminde 65 puan toplayan Karadeniz ekibi ligin dibinden gelerek Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Süper Kupa'yı müzesine getirdi

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu ve sezonu tek kupayla tamamladı.

Namağlup lider devam ediyor

Bordo-mavililer, bu sezon ise 11 haftalık bölümde mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 3 beraberlik aldı ve 27 puan toplayarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

Ligde 23 maçtır yenilmiyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, en son geçen sezonun 29. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Karadeniz ekibi daha sonra oynadığı 23 lig maçını kaybetmedi. Süper Lig'de 236 gündür yenilmeyen Avcı ve öğrencileri deplasmanda ise yenilmezlik rekoru kırarak rakiplerine boyun eğmedi. - TRABZON

Süper Lig'de son bir yılın lideri Abdullah Avcı oldu

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de son bir yılın lideri Abdullah Avcı oldu - Son Dakika Spor


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