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Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

14.10.2021 13:19
Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir- Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor- Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Galatasaray- İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor- Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Atakaş Hatayspor- Gaziantep: Zorbay Küçük

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika
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