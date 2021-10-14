Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir- Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor- Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Adana Demirspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Galatasaray- İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor- Fenerbahçe: Ali Şansalan
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Atakaş Hatayspor- Gaziantep: Zorbay Küçük
Kaynak: AA
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