Tenis Federasyonu yönetimine seçilen Demirci Kaymakamı Kaya Açıklaması

Türkiye Tenis Federasyonunun dün gerçekleştirdiği olağan genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine seçilen Manisa'nın Demirci ilçesinde görev yapan Kaymakam Adem Kaya, tenis sporunun yaygınlaşması için çalışacaklarını söyledi.

Kaymakam Kaya, AA muhabirine, 5 yıldır lisanslı sporcu olarak tenis oynadığını belirtti.

Federasyonda yönetim kurulu üyeliğine seçildiği için mutlu olduğunu dile getiren Kaya, "Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş'a çok teşekkür ediyorum. Tenis sporunun daha çok yaygınlaşması için çalışacağız." diye konuştu.

Görev yaptığı Demirci'de de son 2 yılda tenis sporuna olan ilgi arttığını, ilçede 4 önemli ulusal tenis organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Kaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz'in destekleri ile Demirci'ye birçok spor tesisi yatırımı yapıldı. Demirci'de sporun gelişmesine büyük katkı veren Belediye Başkanımız Selami Selçuk'a da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.