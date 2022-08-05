Manisa FK'nın yeni yıldız adayı Göztepe'den Mert Ali

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer döneminde takıma tecrübeli yerli ve yabancıları kazandırırken bir yandan da geleceğe yatırım yapan Manisa Futbol Kulübü, Göztepe'nin U19 takımından orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı da kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı.

Törende konuşan yeni transfer Mert Ali, "Manisa FK'da olduğum için çok mutluyum. Takımımın başarısı için çok çalışacağım. Hedeflerime bir adım daha yaklaştım. İnşallah takımımla birlikte daha iyi yerlere geleceğim" dedi.

Mert Ali'ye hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Mevlüt Aktan ise, "Öncelikle transferin hem Mert Ali Özbaykız'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Manisa Futbol Kulübü, her zaman gençlere inanan, gençlere şans veren bir kulüp oldu. Bu ilkemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mert Ali Özbaykız, yeteneklerine inandığımız bir oyuncu. Manisa FK formasıyla çok iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.İLK YARIDA MAÇLAR MÜMİN ÖZKASAP'TA

Manisa Futbol Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ihale sonrası bakım-onarım çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı'nın henüz hazır olmaması nedeniyle sezonu Mümin Özkasap Stadı'nda açacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla çalışmaların hızlandığı 19 Mayıs Stadı'nın sezonun 2'nci yarısına hazır olması bekleniyor. Manisa FK, 19 Mayıs Stadı açılana kadar geçen sezonlarda olduğu gibi yine Mümin Özkasap Stadı'nı kullanacak. Sezon ortasında yaşanacak stat değişikliği nedeniyle kombine kart satışı yapılmayacak.

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