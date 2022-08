Göztepe'de kaleci İrfan Can'a Fenerbahçe talip

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı kalecisi İrfan Can Eğribayat'a Fenerbahçe'nin talip olduğu öğrenildi. Birinci kalecisi Altay Bayındır'a alternatif isim arayan sarı-lacivertlilerin İrfan Can transferi için Göztepe ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği, yaz döneminde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği İrfan Can için Göztepe'nin para artı futbolcu talep ettiği bildirildi. İddialara göre Göztepe'nin 1 milyon Euro civarında bir talepte bulunduğu, eski futbolcu olup halen Halil Akbunar gibi isimlerin menajerliğini yapan Ulaş Ortakaya'nın sarı-lacivertlilerde forma giyen oğlu stoper Emir Ortakaya'yı da bonservisiyle Fenerbahçe'den istediği vurgulandı. Geçen sezon Göztepe'de Süper Lig'de forma giyen İrfan Can, 31'inci haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tribünlerle gerginlik yaşamıştı. Ardından yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki eldiven, bu sezon başında ise yeniden affedilerek kampalara dahil oldu. Ancak Göztepeli taraftarlar İrfan Can'a ve yönetime sert tepki gösterip, kalecinin takımdan ayrılması yönünde sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdi. Transferde iki kaleci birden alan Göztepeli kurmayların en kısa zamanda İrfan Can transferini gerçekleştireceği vurgulandı. İrfan Can, Göztepe'ye 2020-2021 sezonunda Adanaspor'dan transfer edilmişti.

- İzmir