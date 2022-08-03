Göztepe'de kaleci İrfan Can'a Fenerbahçe talip - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de kaleci İrfan Can'a Fenerbahçe talip

03.08.2022 12:31
Göztepe'de kaleci İrfan Can'a Fenerbahçe talip

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı kalecisi İrfan Can Eğribayat'a Fenerbahçe'nin talip olduğu öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı kalecisi İrfan Can Eğribayat'a Fenerbahçe'nin talip olduğu öğrenildi. Birinci kalecisi Altay Bayındır'a alternatif isim arayan sarı-lacivertlilerin İrfan Can transferi için Göztepe ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği, yaz döneminde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği İrfan Can için Göztepe'nin para artı futbolcu talep ettiği bildirildi. İddialara göre Göztepe'nin 1 milyon Euro civarında bir talepte bulunduğu, eski futbolcu olup halen Halil Akbunar gibi isimlerin menajerliğini yapan Ulaş Ortakaya'nın sarı-lacivertlilerde forma giyen oğlu stoper Emir Ortakaya'yı da bonservisiyle Fenerbahçe'den istediği vurgulandı. Geçen sezon Göztepe'de Süper Lig'de forma giyen İrfan Can, 31'inci haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tribünlerle gerginlik yaşamıştı. Ardından yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki eldiven, bu sezon başında ise yeniden affedilerek kampalara dahil oldu. Ancak Göztepeli taraftarlar İrfan Can'a ve yönetime sert tepki gösterip, kalecinin takımdan ayrılması yönünde sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdi. Transferde iki kaleci birden alan Göztepeli kurmayların en kısa zamanda İrfan Can transferini gerçekleştireceği vurgulandı. İrfan Can, Göztepe'ye 2020-2021 sezonunda Adanaspor'dan transfer edilmişti.


- İzmir
YORUMLAR
500
Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
Kaynak: DHA

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de kaleci İrfan Can'a Fenerbahçe talip - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:57:29. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'de kaleci İrfan Can'a Fenerbahçe talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement