Manisa FK yeni transferleriyle güldü

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasındaki Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u evinde 3-2 yenerek ilk galibiyetini elde eden Manisa Futbol Kulübü'nü yeni transferleri zafere taşıdı. Siyah-beyazlıların sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 21 yaşındaki Batuhan Kör, 2 gol birden atarak galibiyetin baş mimarı oldu.

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından gelen 32 yaşındaki orta saha Edgar Prib de 58'inci dakikada sahne alarak takımının 3'üncü golüne imza attı. Teknik direktör Levent Eriş, iyi bir kadro kurduklarını, uyum süreci atlatıldıkça daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını söyledi. Manisa FK bu hafta Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak.