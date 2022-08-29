Manisa FK yeni transferleriyle güldü - Son Dakika
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Manisa FK yeni transferleriyle güldü

29.08.2022 11:21
Manisa FK yeni transferleriyle güldü

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasındaki Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u evinde 3-2 yenerek ilk galibiyetini elde eden Manisa Futbol Kulübü'nü yeni transferleri zafere taşıdı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasındaki Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u evinde 3-2 yenerek ilk galibiyetini elde eden Manisa Futbol Kulübü'nü yeni transferleri zafere taşıdı. Siyah-beyazlıların sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 21 yaşındaki Batuhan Kör, 2 gol birden atarak galibiyetin baş mimarı oldu.

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından gelen 32 yaşındaki orta saha Edgar Prib de 58'inci dakikada sahne alarak takımının 3'üncü golüne imza attı. Teknik direktör Levent Eriş, iyi bir kadro kurduklarını, uyum süreci atlatıldıkça daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını söyledi. Manisa FK bu hafta Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak.


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Kaynak: DHA

Denizlispor, Manisa, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK yeni transferleriyle güldü - Son Dakika

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