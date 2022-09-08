Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta, yarın yapılacak Boluspor-Göztepe maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
10 Eylül Cumartesi:
16.30 Beyçimento Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya)
11 Eylül Pazar:
16.30 Manisa FK- Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)
16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
20.00 Eyüpspor- Adanaspor (Eyüp)
20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Eylül Pazartesi:
20.00 Altınordu- Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
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