Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi başlıyor - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi başlıyor

08.09.2022 11:16
Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta, yarın yapılacak Boluspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta, yarın yapılacak Boluspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK- Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor- Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu- Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi başlıyor - Son Dakika
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