Denizlispor şanssızlığını yenip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor şanssızlığını yenip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor

12.08.2022 12:38
Denizlispor şanssızlığını yenip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yeşil siyahlılar son 5 sezonda, lige başladığı ilk maçta sadece Galatasaray'a karşı kazandı.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu bugün oynanacak olan Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlıyor. Ligin tecrübeli ekiplerinden A. Denizlispor ise ilk maçını 13 Ağustos Cumartesi günü Eyüpspor ile oynayacak. Eyüp Stadı'nda oynanacak müsabaka 21.45' de başlayacak. Bu maçla birlikte Denizlispor, Başkan Mehmet Uz ve tecrübeli Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yeni sezona start vermiş olacak.

Takım hazırlıklarını sürdürüyor

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını tecrübeli çalıştırıcı Mesut Bakkal yönetiminde sürdürüyor. Yoğun geçen sezon öncesi hazırlıkları, takımı yeni sezona hazır hale getirdi. Denizlispor, iyi bir kamp süreci geçirirken, oyuncuların hırsı ve istekli görüntüsü hem teknik direktör Mesut Bakkal'ı hem de Başkan Mehmet Uz ile birlikte yönetimi de memnun ediyor. Yeşil siyahlılar, bu doğrultuda sezona iyi bir başlangıç yaparak yola çıkmak istiyor.

Sezon başlangıçları mercek altında

Denizli'de yayın yapan internet haber gazetesi www.egevakti.com, Denizlispor'un sezona başlangıçlarını mercek altına aldı. Yeşil siyahlı ekip, 1998-1999 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 1999-2000 sezonunda lige Erzurumspor ile başlayan yeşil siyahlılar, deplasmanda Mame Adama Gueye'nin attığı golle 1-0 rakibini mağlup etti.

En farklı galibiyet ve mağlubiyetler

Yeşil siyahlı ekip, sezonun ilk maçlarında farklı skorlar da elde etti. Buna göre Denizlispor, 2001-2002 sezonunda evinde ağırladığı Yimpaş Yozgatspor'u 5-0'la geçti. Yine Denizlispor, 2008-2009 sezonunda deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. 2020-2021 sezonunun açılış maçında Göztepe'ye konuk olan Denizlispor o maçtan 5-1 skoruyla mağlup ayrıldı.

Son 5 sezonda tek galibiyet

Yeşil siyahlılar son 5 sezonda lige başladığı ilk maçta sadece Galatasaray'a karşı kazandı. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de Denizli'de oynanan maçta Denizlispor, Recep Niyaz ve Rodallega'nın golleriyle Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi konumunda 5 maçtan puan alamadı

Altaş Denizlispor, sezon başlangıçlarında ev sahibi konumunda 14 maça çıktı. Ev sahibi olarak 5 maçtan puan çıkaramadı. 10 maç deplasmanda sezona başlayan yeşil siyahlı ekip, deplasmanda ise 2 maçından galibiyetle ayrıldı. Sezon başlangıçlarında 33 gol kaydeden Denizlispor kalesinde 24 gol gördü.

Mağlubiyetle başlayıp şampiyonlukla bitirdi

Denizlispor, 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezonun ilk maçında kendi sahasında Denizlispor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Yeşil siyahlı ekip bu maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında Denizlispor'da 3 eksik Denizlispor'da 3 eksik
Kaynak: İHA

Denizlispor, Galatasaray, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor şanssızlığını yenip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:19:11. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor şanssızlığını yenip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement