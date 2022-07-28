Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlarda U23 Milli Takımı A Grubu'nda Senegal , Cezayir ve Kamerun ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Fas , İran , Suudi Arabistan ve Azerbaycan yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK'da Muhammet Taha Şahin'e milli davet - Son Dakika

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