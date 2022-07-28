Karşılaşmada Boluspor'un gollerini 59 ve 90'ıncı dakikalarda Bregu atarken, Eyüpspor'un gollerini ise 4. dakikada İbrahim Akdağ ve 74. dakikada Francis Ezeh kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

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