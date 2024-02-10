Spor Toto, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Spor Toto, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi

Spor Toto, Brand Group Alanya Belediyespor\'u 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Spor Toto, TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan maçta Brand Group Alanya Belediyespor'u 23-25, 25-20, 28-26, 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 128 dakika sürdü.

10.02.2024 19:51
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

Spor Toto: Batuhan Avcı, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç, Mustafa Cengiz)

Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, Uğur Kılınç, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)

Setler: 23-25, 25-20, 28-26, 25-17

Süre: 128 dakika (36, 27, 34, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Spor Toto, sahasında Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spor Toto, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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