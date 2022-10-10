Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

10.10.2022 22:00
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk etti. Misafir ekip, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken Başakşehir de ilk kez mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Biglia geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta çıktı.

82. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası Aleksic topu kontrol etmek isterken savunma araya girdi. Ancak boşta kalan meşin yuvarlak tekrar Traore'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

85. dakikada soldan bindiren Gradel, orta alanda müsait pozisyondaki Yatabare'ye pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden savunma arkasına sarkan Sabia'yı gördü. Sabia karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

90+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda savunmadan dönen top yeniden bu futbolcuda kaldı. Serdar'ın pasında Okaka sert vurdu ancak Ali Şaşal Vural bu pozisyonda da geçit vermedi, dönen topu savunma kornere yolladı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Serkan Olguncan xx, Ali Saygın Ögel xx

Başakşehir: Muhammed Şengezer x, Ömer Ali x, Epureanu x, Ndayishimiye x, Lima x (Hasan Ali dk. 46 x), Biglia xx, Traore xx, Berkay x (Aleksic dk. 78 x), Deniz Türüç x (Okaka dk. 63 x), Mounir xx (Muhammed Arslantaş dk. 83 ?), Keny x (Serdar Gürler dk. 46 x)

Yedekler: Volkan Babacan, Azubuike, Nzaba, Ahmed Touba, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xxx, Murat Paluli xxx, Goutas xxx, Caner Osmanpaşa xxx, Uğur Çiftçi xxx, Ulvestad xxx (Charisis dk. 78 xx), Erdoğan xxx, Robin Yalçın xxx (Hakan Arslan dk. 61 xx), Njie xxx (Gradel dk. 67 xxx), Sabia xxx, Yatabare xxx

Yedekler: Muhammed Yıldırım, Appindangoye, Cofie, Angielski, Kader Keita, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Sabia (dk. 45+1 ve dk. 85) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ndayishimiye, Traore (Başakşehir) - İSTANBUL

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Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti Başakşehir-Sivasspor maçının ardından Başakşehir-Sivasspor maçının ardından Sivasspor'dan galibiyet pozu Sivasspor'dan galibiyet pozu
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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