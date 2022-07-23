Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı

23.07.2022 19:08
Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. Ligin 5 Ağustos Cuma 19.15'te İstanbulspor- Trabzonspor maçıyla başlayacak.

5 Ağustos'ta başlayacak Spor Toto Süper Lig'in programları; takımların Avrupa kupalarındaki muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak şu hususlara göre planlandı:

2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15'te oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor'un 1. hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.

Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacak.

2 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımların 2. hafta maç programında değişiklik yapılabilecek.

Süper Lig'de 1. ve 2. haftada oynanacak maçlar şöyle:

1. Hafta

5 Ağustos Cuma

19.15 İstanbulspor - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor

6 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor - Gaziantep FK

21.45 Beşiktaş - Kayserispor

7 Ağustos Pazar

19.15 Karagümrük - Alanyaspor

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor

21.45 Antalyaspor - Galatasaray

8 Ağustos Pazartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor

2. Hafta

12 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Hatayspor

13 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - İstanbulspor

21.45 Adana Demirspor - Sivasspor

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

14 Ağustos Pazar

19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Galatasaray - Giresunspor - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı - Son Dakika
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