Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. Ligin 5 Ağustos Cuma 19.15'te İstanbulspor- Trabzonspor maçıyla başlayacak.
5 Ağustos'ta başlayacak Spor Toto Süper Lig'in programları; takımların Avrupa kupalarındaki muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak şu hususlara göre planlandı:
2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15'te oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor'un 1. hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.
Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacak.
2 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımların 2. hafta maç programında değişiklik yapılabilecek.
Süper Lig'de 1. ve 2. haftada oynanacak maçlar şöyle:
1. Hafta
5 Ağustos Cuma
19.15 İstanbulspor - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor
6 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Gaziantep FK
21.45 Beşiktaş - Kayserispor
7 Ağustos Pazar
19.15 Karagümrük - Alanyaspor
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor
21.45 Antalyaspor - Galatasaray
8 Ağustos Pazartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor
2. Hafta
12 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor - Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe
14 Ağustos Pazar
19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Galatasaray - Giresunspor - İSTANBUL
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