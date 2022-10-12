Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

12.10.2022 13:26
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa- Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Arabam.com Konyaspor- Gaziantep FK: Çağdaş Altay

20.00 Yukatel Kayserispor- Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir- İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü- Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri... Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
Kaynak: AA

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika
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