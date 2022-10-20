Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor

20.10.2022 10:30
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor, saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor- MKE Ankaragücü (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Atakaş Hatayspor- Beşiktaş (Yeni Hatay)

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Antalyaspor, ligde 20 yıl sonra İstanbulspor ile oynayacak Antalyaspor, ligde 20 yıl sonra İstanbulspor ile oynayacak Antalyaspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek Antalyaspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

İstanbulspor, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
11:51 Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
10:57 Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 14:19:45. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement