Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılıyor

18.08.2022 09:16
Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak.

Süper Lig'de 3. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor- Kasımpaşa (Çotanak)

19.15 Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Fenerbahçe- Adana Demirspor (Ülker)

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılıyor - Son Dakika
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