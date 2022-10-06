Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Hatayspor çıkış peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Hatayspor çıkış peşinde

06.10.2022 11:06
Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Hatayspor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetini teknik direktör Volkan Demirel'in takımın başında çıktığı ilk resmi maçta 8. haftada alan Atakaş Hatayspor, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetini teknik direktör Volkan Demirel'in takımın başında çıktığı ilk resmi maçta 8. haftada alan Atakaş Hatayspor, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Hatayspor, bir haftasını bay geçtiği ligde 7 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol gören bordo-beyazlı ekip, rakip fileleri ise 4 kez havalandırabildi.

Tek galibiyetini, göreve geldiği ilk maçta Volkan Demirel yönetiminde geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a karşı alan Hatay ekibi, çıkışa geçmek istiyor.

Hatayspor, ligin 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor'u yenerek iç sahada da ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

"Volkan Demirel ve ekibinin takıma dokunuşlarını hissettik"

Kulüp başkan vekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine, Sivasspor'u yenerek galibiyet hasretine son vermelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını aktaran Özat, artık yeni teknik direktörleri Volkan Demirel ve ekibiyle kendilerine yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Özat, geçen hafta Sivasspor karşısında takımın güzel bir oyun sergilediğini anlatarak, "Allah'a şükürler olsun gerçekten 6 maçtan sonra 1 puanla girdiğimiz geçen haftada Volkan Demirel ve ekibinin takıma dokunuşlarını hissettik. Futbolcuların reaksiyonunu da görmüş olduk. 41. dakikadan sonra 10 kişi kalan takımımız, puana inanılmaz ihtiyacı olan, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Sivas'tan 3 puan almanın mutluluğunu sağ olsunlar bize yaşattılar." diye konuştu.

Mustafa Özat, ligde bulundukları yerden memnun olmadıklarını ve hedeflerine ulaşmak için yönetim olarak çaba göstereceklerini vurguladı.

"Ligde hiç alışık olmadığımız bir yerdeyiz"

Alanyaspor karşısında da galip gelmek istediklerini dile getiren Özat, "Şu an ligde hiç alışık olmadığımız bir yerdeyiz. İnanın puan durumuna bakmak istemiyoruz. Bütün yönetim kurulumuz da bu şekilde. Sağ olsun onursal başkanımız Lütfü Savaş ile sürekli istişare ederek ve onun yönlendirmeleriyle önümüzü daha da aydınlık etmek için uğraşıyoruz. Bu haftaki maçı almak istiyoruz. Alanyaspor da bulunduğu kaostan kurtulmak istiyor. Biz Volkan hocamız ve ekibiyle iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah kendi evimizdeki ilk galibiyeti de alarak taraftarlarımıza 3 puan armağan ederiz." ifadelerini kullandı.

Hedef, ligi ilk 10 içinde bitirmek

Sezon başında belirledikleri ligi ilk 10 içinde bitirme hedeflerini sürdürdüklerini aktaran Özat, şunları kaydetti:

"Sezon başında ilk 10 dediysek bugün de ilk 10'u değerlendiriyoruz. Başlangıç güzel olmadı, sonuç güzel olsun. Başlangıçlar çok çabuk unutulur yeter ki bu hafta geçen haftaki gibi başarımız devam etsin. Korku dolu tünelden çıkarak Hatayspor'un son 2 yıldaki layık olduğu puan sıralamasındaki yerine dönmesini sağlayıp oradan ufuklara bakmak istiyoruz. Amacımız bu ama oraya gelmek için galibiyetler almak gerekir. Bunlar istemekle olmuyor, çalışarak oluyor."

Özat, Alanyaspor maçında taraftarın tribündeki yerini alıp takımlarını desteklemesini istediklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Hasan Çavuşoğlu: 'Birileri de çıkıp 'Biz bu işi yaparız' desin, bizde biraz dinlenelim' Hasan Çavuşoğlu: 'Birileri de çıkıp 'Biz bu işi yaparız' desin, bizde biraz dinlenelim'
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Hatayspor çıkış peşinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:50 İngiltere Kralı Charles, Haziran 2023'te taç giyecek
10:40 Bakan Bilgin'den "sözleşmeli personel" açıklaması: Tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz
10:30 Acun Ilıcalı kararını verdi! Shota'nın ayrılığı sonrası Hull City'nin yeni hocası belli oldu
10:28 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL, 18,58'den işlem görüyor
10:20 Metrobüste "yüksek sesle konuşma" kavgası! Yumrukların uçuştuğu kavga, kameralara yansıdı
10:16 İstanbul'da özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı
10:03 Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak
09:52 Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına "yanıma gelsene" diyerek attığı mesaj ifşa oldu
09:35 Motorinde zam dalgası devam ediyor! Yarından itibaren 1 lira 53 kuruşluk zam yapılacak
09:34 Rusya'nın Harkiv'deki işkence odalarında korkunç deliller! Altın dişler, elektrik kabloları, cinsel ilişki oyuncakları ve birçok delil bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 11:06:44. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Hatayspor çıkış peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement