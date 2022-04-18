Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

18.04.2022 22:42
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu.

Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

Altay-Medipol Başakşehir: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1

Kasımpaşa- Adana Demirspor: 4-0

GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0

Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Puan durumu

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR 332110260283273
2.FENERBAHÇE 33188758352362
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR33187856362061
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK331661146321454
5.ADANA DEMİRSPOR 331410949371252
6.AYTEMİZ ALANYASPOR33157115955452
7.BEŞİKTAŞ33131284941851
8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR33148114339450
9.ATAKAŞ HATAYSPOR33147125051-149
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK33138124048-847
11.KASIMPAŞA 33128135347644
12.GALATASARAY 33128134447-344
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR331012114343042
14.YUKATEL KAYSERİSPOR33119134654-842
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 33118144248-641
16.GZT GİRESUNSPOR33117153539-440
17.ALTAY3386193449-1530
18.ÇAYKUR RİZESPOR 3386193359-2630
19.GÖZTEPE 3376203757-2027
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3355232355-3220

34. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

22 Nisan Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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