Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu.

Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

Altay-Medipol Başakşehir: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1

Kasımpaşa- Adana Demirspor: 4-0

GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0

Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Puan durumu

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: