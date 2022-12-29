Futbolseverler Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki gösterdi - Son Dakika
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Futbolseverler Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki gösterdi

29.12.2022 17:56

Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Sivas 4 Eylül Stadı'nın zeminine tepki yağdı. Futbol oynamayı güçleştiren zemin aynı zamanda sakatlığa da davetiye çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadı'nın zemini karşılaşmadan daha çok konuşuldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zeminle ilgili sert bir açıklama yaptı.

"ALTINI ÇİZMEK GEREKİYOR"

Zeminde isyan eden Okan Buruk, ""Kötü bir zeminde oynayacağız. Altını çizmek gerekiyor. Rakibimizin özellikle savunma gücü yüksek. Direkt oyunu etkili oynuyorlar. Ön tarafta hızlı ve kaliteli oyunları var. Geçişlere dikkat etmeliyiz. Top bizdeyken de hızlı olmalıyız. Bizim stratejimiz devam edecek ama rakibimizin de bir stratejisi olacak. Zemin kötü olduğu için mücadele gücünü kullanacaklardır. Geçiş oyununa dikkat etmemiz gerekiyor. Top bizdeyken çabuk oynamak bize hareketlilik getirecektir. İki takımın da eksikleri var. Zor bir deplasman Sivas her zaman. Genel olarak bu mevsimde güzel bir çim beklemiyorduk ama pas oynayan takım için bu zemin dezavantaj. İnşallah sakatlık olmaz. İlk düşüncemiz zemin değil tekrar lider olabilmek" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİLER YAPILDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları zeminle ilgili eleştirilerde bulunarak yorum yaptılar. Sivasspor'a bu konuda hayli tepki gösterildi.

İşte o yorumlar:

Resmen patates tarlası! Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki yağıyor
Resmen patates tarlası! Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki yağıyor
Resmen patates tarlası! Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki yağıyor
Resmen patates tarlası! Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki yağıyor
Resmen patates tarlası! Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki yağıyor
Resmen patates tarlası! Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki yağıyor
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