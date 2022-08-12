Sivasspor kafilesi Adana'ya gitti - Son Dakika
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Sivasspor kafilesi Adana'ya gitti

12.08.2022 14:59
Sivasspor kafilesi Adana'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk deplasman maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor Adana'ya gitti.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk deplasman maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor Adana'ya gitti.

Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu sabah saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı son antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Adana'ya hareket etti.

Adana Demirspor ile Sivasspor yarın saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Özkan Yiğiter, Leke James, Mustapha Yatabare, Karol Angielski. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi Adana'ya gitti - Son Dakika

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