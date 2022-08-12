Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu sabah saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı son antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Adana'ya hareket etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor kafilesi Adana'ya gitti - Son Dakika

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