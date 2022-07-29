Antalyaspor'a liderlik ve insan performansı uzmanı - Son Dakika
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Antalyaspor'a liderlik ve insan performansı uzmanı

29.07.2022 22:38
Antalyaspor'a liderlik ve insan performansı uzmanı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, liderlik ve insan performansı konusunda uluslararası bir uzman olarak tanınan Dr. Alan Watkins, Almanya kampına katıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, liderlik ve insan performansı konusunda uluslararası bir uzman olarak tanınan Dr. Alan Watkins, Almanya kampına katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren ve yarın kampı tamamlayacak Fraport TAV Antalyaspor, çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekibin kampına İngiliz uyku koçu Nick Littlehales'ın ardından liderlik ve insan performansı konusunda uluslararası bir uzman olarak tanınan Dr. Alan Watkins da katıldı. Complete Coherence kurucu ortağı ve CEO'su Dr. Alan Watkins, öncelikle teknik ekip ve futbolcularla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Akdeniz ekibinin Almanya'daki son antrenmanını gözlemleyen, notlar alan ve çalışma ortamını yakından takip eden Dr. Watkins, yarın da Antalyaspor ile birlikte olacak ve deneyimlerini teknik ekip ve futbolculara aktaracak.

ULUSLARARASI DENEYİME VE ÜNE SAHİPTıp ve sinir bilimi eğitimleri alan ve bu alanda uzun yıllar çalışan Dr. Watkins, aynı zamanda birinci derece psikoloji derecesi ve immünoloji alanında doktora derecesine sahip. Etki gücü yüksek olan birçok lider ve kanaat önderi ile çalışarak daha iyi karar almalarını ve gelişimlerini artırma konusunda koçluk yapan Dr. Alan Watkins, eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ve İngiltere A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Gareth Southgate başta olmak üzere Premier Lig futbolcuları, Londra 2012 ve Rio 2016 Olimpiyat sporcuları ve antrenörleri ile birçok branşta ulusal ve uluslararası liglerde kişisel koçluk danışmanlığı görevi yapıyor. Liderlikte dünyanın en zorlu sorunlarının nasıl çözüleceğine kadar çeşitli konularda yedi kitap yazan Dr. Watkins, 100'den fazla şirketle iş birliği yaptı.DORTMUND MAÇIYLA KAMP TAMAMLANACAK

Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'daki kampını akşam saat 18.00'de Borussia Dortmund ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayarak, Antalya'ya dönecek. Kırmızı beyazlılar Almanya'da oynadığı hazırlık maçlarında Bochum'a 6-2, SC Paderborn'a ise 1-0 mağlup olmuştu.


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Kaynak: DHA

Antalyaspor, Almanya, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'a liderlik ve insan performansı uzmanı - Son Dakika

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