Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı - Son Dakika
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Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı

27.07.2022 10:38
Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Kırmızı beyazlılar 5 hazırlık maçında sadece 1 galibiyet elde etti.

Yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak kısa süreli Antalya'da başlayan Fraport TAV Antalyaspor, daha sonra birinci kamp etap çalışmaları için Burdur'a gitti. Akdeniz ekibi 10 günlük kamp programında 3 hazırlık maçı gerçekleştirdi. Antalyaspor, ilk olarak Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkhiv ile karşılaşırken sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı beyazlılar daha sonra bir başka Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile karşılaşırken mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Antalyaspor, Burdur'daki son hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig'e yeni yükselen Bodrumspor ile karşılaşırken sahadan Gökdeniz Bayrakdar ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-0 üstün ayrıldı.

ALMANYA'DA GALİBİYET YOKBurdur'u ardından sezonun ikinci kamp çalışması için futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Almanya'ya giden Fraport TAV Antalyaspor, burada oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti. Antalyaspor, ilk olarak Bundesliga ekibi Bochum ile karşılaşırken sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin sonraki rakibi 2. Bundesliga ekibi SC Paderborn 07 olurken bu maçı da 1-0 kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'da Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile de antrenman maçı yaptı. 30 dakikalık 2 devre şeklinde yapılan mücadeleyi Antalyaspor 3-1 kazandı.AZ ATTI, ÇOK YEDİ

Kırmızı beyazlı ekip, sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında kalesinde toplam 8 gol görürken, 4 gol atma başarısı yakaladı. Antalyaspor, 5 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'daki kampında son maçını 30 Temmuz'da Borussia Dortmund ile oynadıktan sonra Antalya'ya dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.


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ÜÇ KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI ÜÇ KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a 1-0 yenildi Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a 1-0 yenildi
Kaynak: DHA

Antalyaspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı - Son Dakika
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