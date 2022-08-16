Antalyaspor'da 5 geldi, 8 gitti - Son Dakika
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Antalyaspor'da 5 geldi, 8 gitti

16.08.2022 11:38
Antalyaspor'da 5 geldi, 8 gitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil ederken, 8 oyuncusuyla kiralama yoluyla ya da bonservisiyle yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil ederken, 8 oyuncusuyla kiralama yoluyla ya da bonservisiyle yollarını ayırdı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda İstanbul ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u Haji Wright'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını kazanan Fraport TAV Antalyaspor, günü izinli geçirecek. Kırmızı beyazlı ekip çarşamba günü saat 19.00'da futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde 3'üncü hafta sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Yeni sezonda futbol sorumlusu Şahin'in isteği doğrultusunda Antalyaspor, 5'i yeni olmak üzere 7 oyuncuyla sözleşme imzalarken, 4'ü kiralık, 2'si fesih, 1 sözleşme uzatmama ve 1 de bonservis bedeliyle olmak üzere 8 oyuncuyla yollarını ayırdı.

5 YENİ OYUNCU KADROYA DAHİL OLDUFraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda 5 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Kırmızı beyazlılar İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal, Werder Bremen'den ayrılan defans oyuncusu Ömer Toprak, bonservisi Medipol Başakşehir'de olan ancak Göztepe'de kiralık forma giyen orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'den defans oyuncusu Cemali Sertel kiralık olarak ve son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian Professional takımının formasını giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson'u transfer etti. Kırmızı beyazlılarda Sam Larsson, Soner Aydoğdu ve Ömer Toprak'a, ligde oynanan 2 maçta futbol sorumlusu Şahin tarafından görev verildi.NDAO KİRALIK, WRIGHT BONSERVİSİYLE GELDİGeçen sezon takıma kiralık olarak katılan ve önemli katkı sunan Alassane Ndao ve ABD'li forvet Haji Wright tekrar takıma kazandırıldı. Bu sezonda 1 sene daha kiralanan Senegalli kanat oyuncusu Ndao, geçen sezon kupa ve ligde 17 maçta forma giyerken 4 gollük katkı verdi. Ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle 2021- 2022 sezonun flaş isimlerinden olan ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright, ligde 31 maça çıkarken 14 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Türkiye Kupası'nda 3 maçta kırmızı beyazlı formayı terleten ABD'li forvet oyuncusu 1 gole imza atarken bu sezon öncesi bir çok takımın transfer listesine girerken Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.8 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDIFraport TAV Antalyaspor, lig maçları öncesi 8 oyuncusuyla yollarını ayırırken, geçen sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden olan Doğukan Sinik, bonservis bedeli karşılığında İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer oldu. Kırmızı beyazlılar sözleşmesi biten Brezilyalı Naldo ile de sözleşme uzatmayarak oyuncu ile yollarını ayırdı. Antalyaspor, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshederken, Harun Alpsoy ile de bedelsiz şekilde takımdan ayrılmasını sağladı. Akdeniz ekibi genç oyuncuları Berat Pınar'ı Sakaryaspor, Doğukan Nelik'i Nazilli Belediyespor'a, Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a ve Bahadır Öztürk'ü de Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdi.4 OYUNCUYA TAKIM BULMALARI SÖYLENDİ

Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncunun ismi lisans işlemleri için TFF'ye bildirilmedi ve kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlı ekipte Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ve Gustavo Blanco'ya takım bulmaları söylenirken, takımdan ayrılmaları için kolaylık sağlanacağı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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