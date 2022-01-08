Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan Arslan (Dk. 18 Luyindama), Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Morutan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Halil Dervişoğlu
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Zeki Yavru, Süleymanov, Flavio, Sergio, Balde
Gol: Dk. 11 Süleymanov (GZT Giresunspor)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.
11. dakikada konuk takım öne geçti. Flavio'nun pasıyla sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerinde buluşan Sergio meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Yerden penaltı noktası üzerine gelen topa gelişine vuran Süleymanov, direk dibinden ağları havalandırdı: 0-1.
34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu, kaleci Okan Kocuk güçlükle engelledi.
Mücadelenin ilk yarısı Karadeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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