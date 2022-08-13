Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor - Son Dakika
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Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor

13.08.2022 11:40
Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmedi.

Geçen sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan, bu sezon da ilk 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 8 Mart'ta 2021'de Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 523 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-21 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

-Geçen sezon sahasında hiç yenilmedi

Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı, oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alarak en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Bordo-mavili takım, bu sezon da ligde taraftarı önünde çıktığı Atakaş Hatayspor karşılaşmasından galip gelerek iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Karadeniz ekibi, iç sahada son 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı.

Trabzonspor, söz konusu iç saha karşılaşmaların 1'inde Altay ile sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kalesini kapattı

Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 3 resmi karşılaşmada da kalesini gole kapamayı başardı.

Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek kupayı müzesine getiren bordo-mavililer, ilk hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, Atakaş Hatayspor'u da sahasında 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, 3 resmi karşılaşmada 7 gol atarken kalesinde gol görmedi.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor - Son Dakika

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