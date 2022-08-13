Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı, oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alarak en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Geçen sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan, bu sezon da ilk 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 8 Mart'ta 2021'de Aytemiz Alanyaspor 'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 523 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Kaynak: AA

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