Galatasaray-Giresunspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Ligde sezona deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir resmi maçında taraftarının önüne çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Partick van Aanholt, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic 11'ini sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Lucas Torreira, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ve Metehan Baltacı bekledi.

Okan Buruk, ligin ilk haftasında son dakikalarda gelen golle 1-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Berkan Kutlu'yu yedeğe çekti. Genç teknik adam, bu futbolcunun yerine yeni transferlerden Midtsjö'yü oynattı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau kadroya alınmadı.

Midtsjö ilk kez 11'de

Galatasaray'ın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de görev aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin formasını ilk kez ligin ilk haftasında sonradan oyuna girdiği Antalyaspor mücadelesinde terleten 29 yaşındaki futbolcu, Giresunspor müsabakasına 11'de başladı.

Midtsjö, Akdeniz temsilcisi karşısında oyuna girdikten sonra takımın tek golünü atan Bafetimbi Gomis'e pası veren oyuncu olmuştu.

Galatasaray taraftarı da Norveçli futbolcuya özel pankart açtı. Midtsjö'nün resminin yer aldığı ve Norveççe "Yeni yıl, yeni takım, yeni zaferler." yazılı pankart kale arkasındaki tribüne asıldı.

Torreira ve Mertens kadroda

Okan Buruk, yeni transferler Torreira ve Mertens'i kadroya aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün hafta başında sözleşme imzaladığı Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile Belçikalı forvet Mertens'i 21 kişilik maç kadrosuna girerken yedek kulübesinde görev bekledi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaray taraftarı, Bitexen Giresunspor mücadelesine büyük ilgi gösterdi.

Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı.

Sezonluk kombine biletlere yoğu ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu.

Giresunspor'da 2 değişiklik

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ilk haftadaki Adana Demirspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez Fontanilla, Alper Uludağ, Hamidou Traore, Robert Mejia, Sergio da Luz Junior, Vukan Savicevic, Borja Sainz Egusquiza, Riad Bajic kadrosuyla çıkardı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Ferhat Kaplan, Ramon Arias, Kadir Seven, Şahin Dik, Erol Can Akdağ, Murat Cem Akpınar, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Talha Ülvan ve Mert Han Kurt yer aldı.

Hakan Keleş, Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Murat Cem ile Doğan Can'ı yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerine Savicevic ve Mejia'yı sahaya sürdü.