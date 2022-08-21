Trabzonspor'un savunma ayarları bozuldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, 2 farklı geriye düşüp beraberliği yakaladığı maçta Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu. Avcı, döneminde ilk kez bu kadar farklı yenilgi alan bordo-mavililerin savunma ayarları bozuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor karşısında şok bir yenilgi aldı. 2 farklı geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan Karadeniz ekibi yapılan oyuncu tercihleri sonrası sahadan 5-2 mağlup ayrıldı. Abdullah Avcı döneminde ilk kez bu kadar farklı yenilgiyle sahadan ayrılan Trabzonspor savunması ciddi sıkıntılar yaşadı. Geçtiğimiz sezonun 36 golle en az gol yiyen takımı olarak sezonu tamamlayan Trabzonspor'un bir maçta bu kadar gol yemesi soru işaretleri oluşturdu.

Bordo-mavililer, sahadan galibiyetle ayrıldığı İstanbulspor ve Hatayspor maçlarında kalesini gole kapatırken 3. haftada oynadığı Antalyaspor müsabakasında ise kalesinde 5 gol gördü.

Savunma Siopis'e kaldı

Trabzonspor, Antalyaspor karşısında savunmada Eren, Hugo, Denswill ve Larsen şaklinde çıktı. Müsabakanın ilk yarısında 2-0 yenik duruma düşen bordo-mavililerde Avcı, oyuna Abdulkadir Ömür, Bakasetas ve Doğucan, Enis Bardhi müdahalesiyle müsabakaya ilk yarıda 2-1 getirdi. Devre arasında ise sürpriz şekilde Vitor Hugo, Marc Bartra değişikliği yapan Avcı, 68. dakikada ise bu kez savunmada Denswil, Siopis değişikliğine imza attı. 87. dakikada ise Dorukhan'ı yerine Kouassi tercihini yapan Abdullah Avcı, göreve geldiği günden itibaren ilk kez bu kadar bir maçta savunma oyuncularında değişikliğe gitti. Avcı'nın Antalyaspor maçında yaptığı tercihler ise savunma ayarlarını tamamen bozdu.

3. bölgede değişikliğe gitmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Antalyaspor maçında dikkat çeken tercihleri arasında ise 3. bölgede değişikliğe gitmemesi oldu. Avcı, Cornelius, Djaniny ve Trezeguet gibi isimleri UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-Off turu ikinci maçı öncesi maç düdüğü bitene kadar sahada tuttu. Avcı'nın, Antalyaspor müsabakasında denediği oyun formasyonları ve yaptığı oyuncu tercihleri ile skor olarak sonuç üretemedi.

Erken yenilgi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de, erken yenilgiyle tanıştı. Bordo-mavililer şampiyonluk sevinci yaşadığı sezonda oynadığı ilk 15 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik alarak yenilgi görmemişti. Söz konusu dönemde ise ilk yenilgisini yine Antalya deplasmanında rakibi karşısında 2-1'lık skorla alan Karadeniz ekibi, ligin 3. haftasında Antalyaspor karşısında aldığı 5-2'lık farklı mağlubiyet alarak şok yaşadı.

Kopenhag maçı öncesi moraller bozuldu

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-Off turu rövanş maçında 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. Antalyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyet moralleri bozsa da Karadeniz ekibi 2-1'in rövanşında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak durumunda. - TRABZON