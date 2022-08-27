Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-Beyazlılar yarın İstanbul 'a gidecek ve orada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor pazartesi günü saat 20.45'te Vodafone Park 'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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