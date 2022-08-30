Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.08.2022 21:32
Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Rondo çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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