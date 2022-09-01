Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.09.2022 21:28
Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

İki grup halinde 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla devam eden idman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR
500
HDP Eş Genel Başkanı Sincar, Silopi'de mitinge katıldı HDP Eş Genel Başkanı Sincar, Silopi'de mitinge katıldı HDP'li Buldan: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz HDP'li Buldan: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:53 İngiliz Başbakan Johnson'dan tepki toplayan tasarrufu önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 7 kurşun sıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 21:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement