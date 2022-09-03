Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

03.09.2022 22:09
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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