Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı

03.09.2022 23:54
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Joao Pedro ve 50. dakikada Joshua King kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de üçüncü kez sahadan mağlup ayrılan Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

Joao Pedro ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, ilk 11'de sahaya çıktığı birinci maçında gol sevinci yaşadı.

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, karşılaşmanın 37. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Pedro, sakatlığı nedeniyle sadece Konyaspor müsabakasının son 19 dakikasında süre almıştı.

King, gol sayısını 3'e çıkardı

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, tüm kulvarlarda çıktığı 6'ncı maçında üçüncü golünü kaydetti.

Sezon başında İngiltere temsilcisi Watford'dan transfer edilen 30 yaşındaki forvet, ligde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Joshua King, attığı golden sonra asker selamı verdi. Norveçli futbolcu, bu hareketine yönelik yaptığı açıklamada "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğumu söylemek istedim." ifadesini kullanmıştı.

Hosseini maça devam edemedi

Kayserispor'da sakatlık yaşayan Majid Hosseini, karşılaşmaya devam edemedi.

İranlı stoper, müsabakanın 55. dakikasında topsuz alanda başını tutarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlisi eşliğinde saha kenarına gelen Hosseini'nin yerine Yaw Ackah oyuna dahil oldu.

Hosseini ile Pedro, ilk yarıda girdikleri ikili mücadelede kafa kafaya çarpışmıştı. İki oyuncu, tedavilerinin ardından tekrar oyuna alanına dönmüştü.

Kayserispor'un üçüncü yenilgisi

Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe karşısında da sahadan puansız ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayseri temsilcisi, İstanbulspor ve Giresunspor'u ise mağlup etti.

YORUMLAR
500
Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri... Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri... Joshua King, 2. golünü kaydetti Joshua King, 2. golünü kaydetti
Kaynak: AA

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:49 Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti
23:07 Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu
22:54 Tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldüren patron teslim oldu
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
22:06 Kadıköy'de sahaya çıkan Batshuayi, Fenerbahçelileri selamladı
21:18 Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
19:46 Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 23:54:42. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement