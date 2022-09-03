Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor maçının ardından

03.09.2022 09:46
Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Zor bir fikstür var. Farklı planlar düşünerek hazırlandık. İlk yarı ilk 15 dakika Trabzonspor'un oyuna hükmettiği bölümdü. Çok pozisyon vermedik. 15-40 arası bizim dengelediğimiz, topa sahip olduğumuz ama üretmekte zorlandığımız bir bölümdü. 40-45 arası Trabzonspor üstün oldu. Devre arasında psikolojik olarak oyuncuları itebilmek için farklı oynadık. Gole kadar olan bölümden memnunum. Hücumda daha efektif oynasak bize dönebilecek bir maçtı. Golden sonra dokunuşlar yapsak da oyuna tam manasıyla ortak olamadık. 85'ten sonra yorgunluk artınca Trabzonspor'un en çok pozisyon ürettiği bölüm oldu. Trabzonspor bugün iyi oynadı. Biz ilk 4 maçın altında kaldık oyun anlamında. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Trabzonspor, Abdullah hoca ve ekibi tebrik ediyorum" dedi.

Uçar, uzatma dakikalarının doğru bir şekilde verilmediğine vurgu yaparak, "Hayatta mazeret üreten bir insan değilim. Biz Ümraniyespor olarak Süper Lig'de ilk defa yer alıyoruz. Çok büyük bir camia değiliz, kimseyi suçlamıyorum. Geçen hafta Adana Demirspor maçında 1 kere su molası, 1 sakatlık, 6-7 değişiklik, kalkan tabela 4 dakika. Kadıköy'de oynadığımızda tabela 7'nin altında kalkmadı. Serkan'ın gol pozisyonundaki sakatlıkta geçen süre, 8 değişiklik su molası, yarın tekrar izleyeceğim, kalkan süre 5 dakika. TFF'den ricam, bunu hakemlerin kişisel inisiyatifinden alın. Bunu VAR - AVAR hakemleri tutsun" şeklinde konuştu.Maçlarını Ümraniye Şehir Stadı'nda ne zaman oynayacaklarına yönelik soruya da Uçar, "Zorlu fikstürden geçiyoruz ama iç saha avantajı kullanamıyoruz. Stadımızda tadilat devam ediyor. Çimler seriliyor, sorun yok. Işıklandırmada sorunlar var. Ben Kasımpaşa maçını stadımızda oynamak çok istiyorum ama şu an itibarıyla net bir bilgi veremiyorum" yanıtını verdi.TRABZONSPOR CEPHESİTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, "Topa sahip olmak, stoper arası koşular, rakip 5-4-1 karşılarken topu sabırla karşılamak, karşımızda bloklar vardı, dönen topları aldık. 35'e kadar Ümraniye de oyunda vardı. Biz bundan vazgeçince Ümraniyespor üstümüze geldi. Devre bitene kadar dengeyi bulduk. İkinci yarıda oyun elimizde geçti. Golü bulduk, geçişlerden fırsatlar bulduk, oyunu daha evvel koparabilirdik. Rakip, 1-0 devam edince oyunun içinde kaldı. Bu süreçleri geçerken kazanabilmek önemli. Ligde yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımın iştahları, enerjileri yapmak, istedikleri yoğun bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçlerde bu değişimleri doğru yapmak istiyoruz. Oyuncularımı ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.Avcı, Abdülkadir Ömür'ün takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya da, "Bizim değerli bir oyucumuz. Gitme durumu yok. Türk futbolunun ve bizim en değerli oyuncularımızdan. Bir teklif yok, ondan gelen bir durum da yok" yanıtını verdi.Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinden bahseden tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'ni istedik ama kolay seviyeler değil. Bence sonuna kadar da zorladık. Şimdi Avrupa Ligi fırsatı var. Önümüzde kadroyu yenileyerek, rekabeti arttırarak devam edeceğiz. Gruptan sorasına bakmak lazım. Ben bu ulaşılabilir hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle hedef gruptan çıkmak" dedi.Teknik adam, gol atmakta zorlandıklarını ve bunun da oyun içindeki duyguları değiştirdiğini belirterek, "Gomez geldi, Umut bugün iyi mesajlar verdi. Djaniny bizim için önemli bir oyuncu. Trezeguet çok duygusal, bugün attığı gol onun duygularını dengeleyecek diye düşünüyorum. Bugün attığı gol onu da bizi de mutlu etti" diye konuştu.Cornelius'un ayrılış süreciyle ilgili de Avcı, "Cornelius harika geldi, harika gitti. Avrupalı bir Lord gibi. Müsaade istedi. Futbol yaşantımın en verimli dönemini geçirdim dedi. Aile, ülkesi.. Verdiğimizden fazlasını getirdi. Verim aldık. Oyuncu değişim istiyorsa buna kulüp menfaatleri doğrultusunda izin verdik. Forvet zaten alacaktık, böyle olunca 2 forvet aldık" ifadelerini kullandı.

Avcı, Rezerv Lig'in kaldırılmasına yönelik de, "Türk futbolunun her yerinde çalıştım. Rezerv Lig'e karşı değilim. Türkiye'deki uygulamasının açılımına karşıyım. Bunu net söyledim olmayacağını. 4. haftadan da dönülmesi şans. Sancıları devam ediyor. Bir oyuncunun gelişimi maç oynayarak gelişmez, rekabet ortamında gelişir. Bir yerden dönülmesinde fayda var" yorumunu yaptı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

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