Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti sürüyor - Son Dakika
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Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti sürüyor

19.09.2022 11:08
Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Ligde geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon henüz kazanma başarısı gösteremedi.

Süper Lig'de bu sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile evinde 1-1 berabere kalan Sivasspor, Corendon Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmadan da aynı skorla ayrıldı.

Sezonun ilk 7 haftasında 4 puan alabilen kırmızı-beyazlı ekip ayrıca VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor (1-1) maçlarını da beraberlikle tamamladı.

Ligin 2. haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Sivasspor, dış sahada Beşiktaş'a 3-1 ve MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

MKE Ankaragücü yenilgisiyle ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan kırmızı-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Süper Lig'de 4 puan alan Sivasspor, 17. sırada bulunuyor.

Geçen sezonun ilk 5 maçında galibiyet alamamıştı

Geçen sezon da lige kötü başlangıç yapan Sivasspor, ilk 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

Söz konusu sezonun ilk iki maçında Konyaspor'a 1-0 ve Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip; Göztepe (2-2), Fenerbahçe (1-1) ve Gaziantep FK (1-1) karşılaşmalarını beraberlikle tamamlamıştı.

Sivasspor, 2021-2022'nin başlarındaki galibiyet hasretini ise 6. haftada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek sonlandırmıştı.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti sürüyor - Son Dakika

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