Beşiktaş milli araya puan kaybıyla girdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, milli maç arasına 1 puanla girdi.

Ligde 6. haftada Medipol Başakşehir'e yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor karşısında 86 dakika önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Ali Yaşar'ın serbest vuruştan attığı golle üstünlüğünü kaybeden siyah-beyazlı ekip puanını 14'e yükseltti.

Rosier 8+3 kuralı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı

İkinci yarının hemen başında yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un değişikliği için Rosier de oyundan çıkmak zorunda kaldı.

3 yerli olarak maça Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan'la başlayan siyah-beyazlı ekipte Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna girmek için hazırlanırken, 3. yerli oyuncunun oyuna dahil olması için de Rosier yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

N'Koudou gollerine devam etti

Beşiktaş'ta bu sezon en dikkati çeken isimlerin başında gelen George Kevin N'Koudou, 8. dakikada attığı golle gol sayısını 4'e yükseltti.

Siyah-beyazlı oyuncu serbest vuruştan attığı golle birlikte geçen seneki gol sayısını yakaladı. Geçen sezon ligde 4 gol kaydeden N'Koudou, bu sezon Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü maçlarında da takımına gol sevinci yaşatmıştı.

Weghorst 2 hafta sonra golle tanıştı

Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli gol silahı olan Wout Weghorst iki haftalık suskunluğun ardından yeniden fileleri havalandırdı.

Ligin ilk 2 haftasını suskun geçiren ancak daha sonra oynanan VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol atmayı başaran siyah-beyazlı oyuncu, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında da golle tanışamazken İstanbulspor karşısında 39. dakikada attığı golle takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

İstanbulspor'dan ilk kez 2 gol

İstanbulspor, Beşiktaş karşısında bu sezon ilk kez 1 golden fazlasını attı.

Sezonun ilk 3 haftasında gol sevinci yaşayamayan sarı-siyahlı ekip daha sonra Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında birer gol attı. İstanbulspor, siyah-beyazlı rakibi karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı.