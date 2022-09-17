Beşiktaş milli araya puan kaybıyla girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş milli araya puan kaybıyla girdi

17.09.2022 22:28
Beşiktaş milli araya puan kaybıyla girdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, milli maç arasına 1 puanla girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, milli maç arasına 1 puanla girdi.

Ligde 6. haftada Medipol Başakşehir'e yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor karşısında 86 dakika önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Ali Yaşar'ın serbest vuruştan attığı golle üstünlüğünü kaybeden siyah-beyazlı ekip puanını 14'e yükseltti.

Rosier 8+3 kuralı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı

İkinci yarının hemen başında yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un değişikliği için Rosier de oyundan çıkmak zorunda kaldı.

3 yerli olarak maça Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan'la başlayan siyah-beyazlı ekipte Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna girmek için hazırlanırken, 3. yerli oyuncunun oyuna dahil olması için de Rosier yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

N'Koudou gollerine devam etti

Beşiktaş'ta bu sezon en dikkati çeken isimlerin başında gelen George Kevin N'Koudou, 8. dakikada attığı golle gol sayısını 4'e yükseltti.

Siyah-beyazlı oyuncu serbest vuruştan attığı golle birlikte geçen seneki gol sayısını yakaladı. Geçen sezon ligde 4 gol kaydeden N'Koudou, bu sezon Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü maçlarında da takımına gol sevinci yaşatmıştı.

Weghorst 2 hafta sonra golle tanıştı

Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli gol silahı olan Wout Weghorst iki haftalık suskunluğun ardından yeniden fileleri havalandırdı.

Ligin ilk 2 haftasını suskun geçiren ancak daha sonra oynanan VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol atmayı başaran siyah-beyazlı oyuncu, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında da golle tanışamazken İstanbulspor karşısında 39. dakikada attığı golle takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

İstanbulspor'dan ilk kez 2 gol

İstanbulspor, Beşiktaş karşısında bu sezon ilk kez 1 golden fazlasını attı.

Sezonun ilk 3 haftasında gol sevinci yaşayamayan sarı-siyahlı ekip daha sonra Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında birer gol attı. İstanbulspor, siyah-beyazlı rakibi karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig maç özetleri! Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç özetleri! beIN SPORTS maç özetleri izle! Spor Toto Süper Lig maç özetleri! Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç özetleri! beIN SPORTS maç özetleri izle! Valerien Ismael değişiklikleriyle hedefte Valerien Ismael değişiklikleriyle hedefte 17 Eylül 2022 Haberleri 17 Eylül 2022 Haberleri
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş milli araya puan kaybıyla girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 "Özbekistan'a gelseydi Esed'le görüşürdüm" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya'dan dikkat çeken mesaj: Ev sahipliği yapabiliriz
15:18 Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:51 2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:55 Polisi gören mahkumun balkondan kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 16:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş milli araya puan kaybıyla girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement