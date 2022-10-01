Adana Demirspor-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı kırmızılı futbol takım, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis ilk 11'le çıktı.

Galatasaray yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, ligin 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 2-1 üstünlük sağladıkları maçta ilk 11'de oynattığı Emin Bayram, Patrick van Aanholt ve Oliveira'yı Adana Demirspor karşısında yedek soyundurdu.

Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö'ye şans verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün, transferin son gününde kadrosuna kattığı İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata ilk kez bir lig maçında kadroda yer aldı. Galatasaray'da Yunus Akgün de son 2 sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana temsilcisine karşı forma giydi.

Adana Demirspor'da 2 değişiklik

Adana Demirspor ise deplasmanda 3-0 yendiği Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Galatasaray karşısında mücadele etti.

Mavi lacivertli ekip, müsabakaya Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba ilk 11 ile başladı.

Adana Demirspor yedek kulübesinde Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İsmail Cokçalış, Manev, Gökhan İnler, Bjarnason, Akintola, Assombalonga, Fredrik Gulbrandsen, Dzyuba isimleri yer aldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Antalyaspor maçında görev verdiği Rakitsky'i Galatasaray maçının kadrosuna almazken, Gökhan İnler'i ise yedekler arasında tuttu.

İtalyan teknik adam bu oyuncular yerine Semih Güler ve Stambouli'ye şans verdi.

Eski Galatasaraylılar forma giydi

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş olan Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru bu maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

Maça her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi Adana Demirsporlu taraftarlar "Yenilmez armada" temalı koreografi sergiledi.

Her iki takım oyuncuları da sahaya, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) ait "800 yurt, 850 bin yatak kapasitesiyle GSB hep yanında" yazılı pankartla çıktı.